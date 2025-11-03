november 3., hétfő

15°
+21
+10
Holnap reggel sokakat ér majd meglepetés, amikor kilépnek az ajtón

Változékony időre készülhetünk hétfőn Szegeden: a reggeli hűvös után délutánra enyhül az idő, de többfelé megnövekedhet a felhőzet, és néhol eső is előfordulhat.

A nap párás, ködös levegővel indul, helyenként sűrű ködfoltok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 8–10 fok körül alakul, a szél gyenge, mérsékelt marad. A délelőtti órákban többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem várható – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz Szegeden? Változékony időjárás, akár eső is lehet. Fotó: DM

Délután: tavasziasan enyhe időre készülhetünk: a hőmérséklet 16–18 fokig emelkedik. Nyugat felől ugyanakkor fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge zápor, kisebb eső előfordulhat. A szél időnként megélénkül, de viharos lökések nem várhatók.

Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű.

Kitekintés keddre: hasonlóan enyhe, helyenként felhős, mérsékelten szeles idő várható. A reggeli órákban ismét kialakulhat pára és köd, de napközben több helyen kisüthet a nap.

