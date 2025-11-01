2 órája
Meglepő fordulat jön Szegeden – eső vagy napsütés várható?
Enyhe időre készülhetünk szombaton Szegeden: a reggeli hűvös után délutánra enyhül az idő, csapadék nem valószínű, így nyugodtan lehet kültéri programokat is tervezni.
Északkeleten és az északnyugati határ mentén maradhatnak tartósan felhős területek, míg máshol a pára és köd feloszlása után többnyire napos időjárás várható fátyolfelhőkkel – írja a HungaroMet.
Milyen idő lesz Szegeden?
Csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, időnként erős lökésekkel.
Délelőtt: Hajnalban a derült tájakon -1 és +5, míg a felhősebb, szelesebb területeken 6–13 fokot mérhetünk.
Délután: Kora délutánra általában 17 és 22 fok közé melegszik a levegő, a tartósan felhős vidékeken kissé hűvösebb marad az idő.
Összességében változékony, de többnyire enyhe őszi idő várható Szegeden, záporok csak átmenetileg zavarhatják meg a napot.
