2 órája

Meglepő fordulat jön Szegeden – eső vagy napsütés várható?

Enyhe időre készülhetünk szombaton Szegeden: a reggeli hűvös után délutánra enyhül az idő, csapadék nem valószínű, így nyugodtan lehet kültéri programokat is tervezni.

Delmagyar.hu

Északkeleten és az északnyugati határ mentén maradhatnak tartósan felhős területek, míg máshol a pára és köd feloszlása után többnyire napos időjárás várható fátyolfelhőkkel – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz Szegeden
Milyen idő lesz Szegeden? Enyhe késő őszi időjárás, szinte zavartalan napsütéssel. Fotó: DM

Milyen idő lesz Szegeden?

Csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, időnként erős lökésekkel. 

Délelőtt: Hajnalban a derült tájakon -1 és +5, míg a felhősebb, szelesebb területeken 6–13 fokot mérhetünk. 

Délután: Kora délutánra általában 17 és 22 fok közé melegszik a levegő, a tartósan felhős vidékeken kissé hűvösebb marad az idő.

Összességében változékony, de többnyire enyhe őszi idő várható Szegeden, záporok csak átmenetileg zavarhatják meg a napot.

