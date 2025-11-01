Meglepő fordulat jön Szegeden – eső vagy napsütés várható?

Északkeleten és az északnyugati határ mentén maradhatnak tartósan felhős területek, míg máshol a pára és köd feloszlása után többnyire napos időjárás várható fátyolfelhőkkel – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz Szegeden? Enyhe késő őszi időjárás, szinte zavartalan napsütéssel. Fotó: DM

Milyen idő lesz Szegeden?

Csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, időnként erős lökésekkel.

Délelőtt: Hajnalban a derült tájakon -1 és +5, míg a felhősebb, szelesebb területeken 6–13 fokot mérhetünk.

Délután: Kora délutánra általában 17 és 22 fok közé melegszik a levegő, a tartósan felhős vidékeken kissé hűvösebb marad az idő.

Összességében változékony, de többnyire enyhe őszi idő várható Szegeden, záporok csak átmenetileg zavarhatják meg a napot.