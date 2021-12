körözöttek top 50 2021.11.16. 10:00

Szegedi rendőrök egy fiatal prostituált gyilkosát is keresik

Több mint hét éve adták ki az első elfogatóparancsot az egyetlen szegedi férfi ellen, aki jelenleg is szerepel a rendőrség legjobban keresett ötven bűnözője között. A most 25 éves férfit rablás és kábítószer-birtoklás miatt szeretnék előkeríteni. Egy fővárosi fiatal prostituált gyilkosát is a szegedi rendőröknek kellene megtalálni.

Még 2019 elején állt elő az Or­­szágos Rendőr-főkapitányság egy listával, amin az az ötven bűnöző szerepel, akiket a legjobban szeretnének előkeríteni. A toplistát azóta persze már sokszor módosították, de továbbra is érdekes, hogy jellemzően gazdasági, vagy éppen kábítószeres bűncselekmények miatt keresnek embereket.

A lista egyik legbiztosabb pontja viszont a kínai Yao Gao­peng, akit emberölés miatt ke­resnek. Ő az a férfi, aki a vád szerint 2015-ben ölt meg egy fiatal prostituáltat a lány fővárosi, Akácfa utcai lakásában. Ez volt az úgynevezett Nancy-ügy, amit azért is felkapott a sajtó, mert a meggyilkolt lánnyal – ugyan név nélkül, de – vezető politikusokat is hírbe hoztak.

Nincs kiadatás

A gyanúba keveredett férfi el­­len kiadták a körözést, de ő Kínába szökött. Ott egyébként feladta magát, de mivel nincs kiadatási egyezmény a két or­­szág között, azóta áll az ügy. Yao Gaopenget a Fővárosi Ítélőtábla 2018-ban jogerősen 18 év szabadságvesztésre ítélte különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint kifosztás miatt.

Érdekes egyébként, hogy a kínai férfi körözését a Fővárosi Törvényszék rendelte el, viszont az eljárás lefolytatására a Szegedi Rendőrkapitányságot jelölték ki.

Ez azért lehet, mert Nancy gyilkosának szegedi le­hetett az utolsó ismert lakcíme, vagy tartózkodási helye.

Drog és rablás

Van azonban a listán egy „igazi” szegedi is. Több mint hét éve adták ki az első elfogatóparancsot Horváth Attila Patrik ellen, aki jelenleg is sze­repel a rendőrség legjobban keresett ötven bűnözője között. A most 25 éves férfit rablás és kábítószer-birtoklás miatt sze­­retnék előkeríteni. A két el­­fogatóparancs szinte napra pontosan egy év különbséggel jelent meg ellene. Mindkettőt a Szegedi Járásbíróság rendelte el. Az elsőt rablás miatt 2014. június 6-án, a másodikat pedig kábítószer birtoklása miatt 2015. május 26-án.

A Szeged-szerte ismert fiatalemberről többen is azt állítják, hogy külföldre menekült, azért nem sikerült még elkapni. Horváth Attila Patrikot nem emberölés, hanem rablás és kábítószer-birtoklás gyanúja miatt körözik.

Felkiáltójelet kapott

Több szempont alapján válogatták össze az ötven embert. Például hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keresik, vagy már jogerősen el­­ítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül.

A listán azt is feltüntették, ha fegyveres bűnöző vagy különösen veszélyes a keresett ember. Előbbit egy piros pisztoly, utóbbit egy felkiáltójel jelzi. Yao Gaopeng egy felkiáltójelet kapott a képe mellé, Horváth Attila Patrik vi­­szont nem lehet túl veszélyes, mert nála nem szerepel semmilyen megkülönböztető jelzés.

