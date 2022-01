Kedden 132, míg szerdára virradóra 109 határsértőt tartóztattak fel nagyobb csoportokban az egyenruhások megyénkben. Az illegális migránsok szír, szomáliai, afgán, török, indiai és tunéziai állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni. A határsértőkkel szemben a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően jártak el.

Eközben a Szegedi Járási Ügyészség letartóztatását in­dítványozta annak a szerb férfinak, aki 16 illegális határ­átlépő csempészésében működött közre kedden. A migránsokat Ásotthalomnál vette fel az autójába, hogy Nyugat-Európába csempéssze őket, de a rendőrök ebben megakadályozták, igazoltatták, előállították és őrizetbe vették. Embercsempészés bűntette miatt indult ellene eljárás.

Szerdán az M1 aktuális csatornán pedig arról számolt be Boross Zoltán, a KR NNI nemzetközi bűnözés elleni főosztály vezetője, hogy a nemzetközi embercsempész bűnszervezetek arra törekszenek, hogy minél rövidebb idő alatt minél több sofőrt szervezzenek be. A munkát interneten hirdetik meg, folyamatos állást és pénzt ígérve. A végrehajtók ezek reményében jönnek a déli határszakaszra, egy-egy szállításért pedig 200-300 eurót is kaphatnak – tette hozzá.

Ugyanakkor egyre gyakrabban agresszívak az embercsempészek, megpróbálnak elmenekülni a rendőrök elől, ennek többször is baleset lett a vége. Boross Zoltán szerint ezt főként azért teszik az embercsempészek, mert úgy érzik, veszélybe került a folyamatos bevételük, valamint nagy részük már azt is tudja, hogy elfogásuk esetén hazánkban súlyos büntetéssel kell számolniuk.