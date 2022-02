Nehezen megközelíthető helyen gyulladt ki nádas, sásos terület és száraz fű Pusztaszer és Baks között a Kiskunkunsági Nemzeti Parkhoz tartozó Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben, a Büdös-szék közelében és környékén, melynek növény- és állatvilágáról a közelmúltban írtunk riportot. A lángokat hat tűzoltóegység, a kisteleki, a kiskunfélegyházi, a kiskunmajsai és a ruzsai hivatásos, valamint a csengelei és a kisteleki önkéntesek 5 óra alatt - csütörtök este 8-tól éjszaka 1 óráig tartó küzdelemben - fékezték meg.

- Végig kint voltam az esetnél. Azt, hogy hány hektáron égett a nádas, a sás és a száraz, úgynevezett nem legeltetett fű a Büdös-széki szikes tó partján, most, ezekben a percekben méri fel a kollégám, hozzávetőlegesen 75-80-ra tippeltek. De éppen most érkezett az sms: végül 56,7 hektárnyi területet érintett a tűz - mondta el lapunk érdeklődésére Tajti László, a Tiszamenti Tájegység vezetője. Hozzátette: természeti kárt nem észleltek, illetve azt is megemlítette, ilyenkor nem ritkák a hasonló tüzek, és a lángok általában érthetetlen és kideríthetetlen okokból csapnak fel, akárcsak ebben az esetben.

Annak mindenki örülhet, hogy a megyében és országosan is népszerű, kedvelt tájvédelmi körzetben nem okozott kárt a tűz, és a jövőben is elzarándokolhatunk oda, megcsodálhatjuk a fantasztikus tájat, hallgathatjuk a csendet.