Már most sok jármű van az utakon. Szőregi út már tele van a város irányába, Temesvári körúton össze függő kocsisor áll. A lámpáknál a Derkovits fasoron, Fő fasoron, Bérkert utcán IS sorok vannak. Tele vannak a hidak Szeged felé, hídfeljáróknál is nagy a tömeg. A körutak, sugárutak jól járhatóak, bevezető fő utakon sűrűsödik a forgalom. Dugonics térnél, Aradi Vértanúk terénél, Csillag térnél torlódások vannak, csak úgy mint a Kossuth Lajos végén a körforgalomnál. Párizsi körúton a Rendőrség előtt mérik a sebességet.