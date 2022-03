Idén is beszámolt a rendőrség ta­valy végzett munkájáról a megyei rendőrfőkapitány a Csongrád-­Csanád Megyei Köz­­­­gyűlés előtt. Polyák Zsolt elmondta, hogy a tavalyi is az illegális migráció elleni küz­­delem éve volt. A megye határszakaszai közül a legna­gyobb migrációs nyomás a szerb ha­­tárnál a zöldhatárra és a határátkelőhelyekre, a román szakaszon viszont szinte csak a határátkelőhelyekre nehezedett.

A beszámolóból kiderült az is, hogy a migránsok közül sokan próbálkoznak hamis iratokkal bejutni az országba. Ezek általában vagy nem a saját nevükre szólnak, vagy utánzott, hamisított bélyegző van rajtuk. Román viszonylatban pedig elsősorban az uniós személyi igazolványok, jogosítványok és a forgalmi engedélyek utánzása volt a gyakoribb.

Jelentősen megugrott az em­­bercsempészek száma is. A ko­­rábbi 60 helyett tavaly már 148 ilyen bűncselekmény miatt tettek feljelentést. A határvonaltól számított 8 kilométeren belül 2020-ban 8993 embert kaptak el, tavaly pedig már 31 ezer 966-ot, ami több mint 250 százalékos növekedést jelent. A határtól mért távolság azért fontos, mert akit nyolc kilométeren belül kapnak el, azt mindenféle különösebb eljárás nélkül visszavihetik Szerbiába. Tavaly a rendőrök és a katonák a határkerítésnél 17 ezer 297 embert akadályoztak meg abban, hogy az országba lépjen. A migránsok 11-szer próbálkoztak alagútásással is, ebből ötször sikerült is ne­­kik átfúrni a kerítés alatt. A főkapitány arról is beszélt, hogy a migránsok egyre agresszívabbak, sokszor támadnak kö­­vekkel és karókkal a határt védőkre.



A megyei rendőröknek a ha­­tárvédelemben a Készenléti Rendőrség, a honvédség és más országok rendőrei is segítenek.