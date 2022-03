Sziráki Krisztián, Domaszék polgármestere is járőrözött a napokban a határ mentén – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. Azt írták, hogy a polgármester, aki egyébként maga is polgárőr, egy éjszakára állt be hozzájuk. A szövetség szerint folyamatosan a határnál vannak, és nincs olyan szolgálat, ahol ne találnának illegális migránsokat. Ilyenkor minden esetben a rendőrséggel együttműködve feltartóztatják őket, majd visszakísérik őket Szerbiába. Az éjszakai szolgá­latot segítik az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott hőkamerák is.



Közben persze a rendőrök sem tétlenkedtek, embercsempészeket és több migránst is elfogtak az utóbbi napokban.

A Készenléti Rendőrség járőrei szombaton reggel Ruzsánál ellenőriztek egy román rendszámú autót, amit egy 26 éves román állampolgárságú férfi vezetett, mellette pedig szintén román állampolgárságú 27 éves társa ült. A járműben rajtuk kívül további 10 férfi utazott. A csoport tagjai közül hárman afgán, a többiek szír állampolgárnak vallották magukat, de papírjaik nem voltak. Őket visszakísérték a határzárhoz, a két férfi ellen pedig embercsempészés miatt indítottak eljárást. Ásotthalmon szintén szombaton önkéntesek takarították ki az erdőt, közben ők is migránscsoportra bukkantak.



A Szeged Határrendészeti Kirendeltség járőrei az osztrák rendőrökkel és a Polgárőrség Határvédelmi Tagozatával együttműködve pedig vasárnap, ugyancsak korán reggel bukkantak migránsokra. Bordánynál ellenőriztek egy osztrák kisteherautót, amit egy 36 éves török állampolgárságú férfi ve­­zetett. A jármű rakterében to­­vábbi hat férfi utazott. A csoport tagjai szír állampolgárnak vallották magukat, azonban igazolni ezt ők sem tudták. Őket is visszavitték Szerbiába, az embercsempészeket pedig őrizetbe vették.