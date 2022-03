A Stefánia, a Had utca és a Széchenyi tér környéke tele van, de a Kelemen utca, a Somogyi utca és az Oskola utca is. A Tisza Lajos körúton mind a két irányban sűrű a forgalom, a Dugonics térnél torlódás van. A Boldogasszony sugárúton is lépésben lehet befelé haladni. A Nagykörúton és külső körúton is sok a jármű, de jól lehet közlekedni.

A József Attila sugárúton kifelé és befelé is sokan vannak, a Kossuth Lajos sugárúton is tele vannak a sávok. A Szabadkai úton és a Szőregi úton folyamatos mind két irányban a haladás. Hidakon is jó ütemben halad a forgalom, Újszegedi részen a belvárosi híd előtt van egy kis sor. Algyői úton a már megszokott sor van befelé.