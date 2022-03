A körutakon a sávok tele vannak, de jól lehet haladni. A József Attila sugárúton kifelé és befelé is sok a jármű, a Kossuth Lajoson minden sáv tele van, a körforgalomnál minden irányból torlódás alakult ki.

A Kálvária sugárúton kifelé erősebb a forgalom, csak úgy mint a Szőregi úton. A Dugonics tér környékén, a Somogyi utcában, az Oskola utcában, a Boldogasszony sugárúton és a Stefánián is lassú a haladás, sok a jármű. A hidakon mindkét irányban jól lehet közlekedni. A Tarjáni városrészben sincs hiány a közlekedőkből, tele van a Budapesti körút, és a Szilléri sugárút. A mai nap folyamán több helyen is mérték a sebességet, volt ahol civil autóból is. Vezessenek óvatosan!