Az Algyői, a Bajai és a Dorozsmai út egyre hosszabb sorokból állnak, elsősorban a befele tartó oldalon. A Rókusi, a Makkosházi és a Budapesti körúton is elég sok a jármű, csakúgy a József Attila, a Csongrádi, és a Kossuth Lajos sugárúton. A Szabadkai út oda-vissza sűrű, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be van lassulva.

A forgalmasabb csomópontok tele vannak, mint a lámpás körforgalom, Víztorony tér, Csillag tér, Mars tér, Dugonics tér, az Aradi vértanúk tere, a Boldogasszony sugárút, és úgy általában a belvárosi utcák. A Nagykörútról még nem lehet a Méreybe fordulni, a Stefánián lámpás irányítás van, és a Párizsi körúton is munkába állt a traffipax. Sok az autó a Makai, a Szőregi úton, a Bérkert, a Csanádi és a Vedres utcán, illetve a hidakra vezető utcák mind tele vannak, a hidakon belassult a forgalom, főleg a Belvárosi hídon a városközpont irányába.