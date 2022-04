Tavaly és idén jelentősen nőtt a vasúti átjárókban történő balesetek száma. A MÁV tájékoztatása szerint 2020-ban 62 baleset következett be, tavaly már 24-gyel több, ezek közül 16-ban halt meg valaki. Idén eddig 26 baleset történt, legutóbb kedden, Mindszenten, ahol öten vesztették életüket és tizenöten sérültek meg.

A MÁV a keddi, mindszenti tragédia után körültekintő közlekedésre kérte az autósokat és a gyalogosokat. A legtöbb vasúti átjárós balesetet a gyorshajtás, a „még átérek” gondolkodásmód, az agresszív vezetési stílus, a vezetés közbeni telefonálás és a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása okozza.

A keddi balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette. A látvány sokkoló. A kisteherautó sofőrje nagy sebességgel robogott a sín felé. A környékben élők elmondása szerint ennél a vasúti átjárónál nagyon sokan szegik meg a szabályt, szinte sportot űznek abból, hogy a fénysorompó piros jelzésén hajtsanak át. A kisteherautó sofőrjének ez nem sikerült. A járműben utazók többsége egy családhoz tartozott, így volt hozzátartozó, aki egyszerre veszítette el a férjét, az édesapját és a testvérét.

Az elmúlt években több tragédia is történt Csongrád-Csanád megye vasúti átjáróiban. A keddi baleset helyszínén a 2000-es évek első évtizedében úgynevezett diszkóbaleset is történt, az autóban ülő fiatalok valamennyien életüket vesztették. A sínek mellett erre kis emlékmű is emlékeztet.

Szatymaznál 2017 nyarán történt egy baleset. A teherautó sofőrje a vasúti kereszteződéshez érve, az átjáró fényjelzőjének tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre, ahol egy Szeged felől érkező személyvonattal ütközött. A sofőrnek hatalmas szerencséje volt, mert a pótkocsival ütközött a vonat, így megúszta a balesetet. Viszont a vonaton ketten is megsérültek.

Máig sokan emlékeznek a Székkutashoz tartozó kakasszéki vasúti átjáróban 2018 októberében történt tragédiára. A személyautóban négyen utaztak, egy középkorú szülőpár elöl, és a hátsó ülésen az ikerlányaik 18 éves szerelmei. Orosházán jártak, látogatóban a kórházban. A vasúti kereszteződésben működött a fénysorompó és a félkaros sorompó is. A sofőr azonban nem állt meg, megpróbálta kikerülni a félsorompót, de a Székkutas felől érkező személyvonat elsodorta a járművet. Mind a négyen szörnyethaltak.

Tavaly októberben Csengele külterületén is történt egy vasúti baleset, ahol az autó vezetője a helyszínen vesztette életét.