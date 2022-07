A magyar rendőrök cseh és osztrák kollégáikkal, valamint a katonákkal és az ásotthalmi mezőőrökkel együttműködve nagyobb csoportokban százharmincöt határsértőt tartóztattak föl Csongrád-Csanád megyében szerdára virradó éjszaka – közölte a rendőrség. A Szeged-Gyálarét és Ásotthalom külterületén feltartóztatott csoportok tagjai szír, indiai és pakisztáni állampolgárnak vallották magukat.

Szeged-Gyálarétnél tegnap napközben is találtak migránsokat. Ott a Szeged Határrendészeti Kirendeltség járőrei a honvédekkel együttműködve reggel 8 óra 45 perckor bukkantak 36 határsértőre. Ennek a csoportnak a tagjai szír állampolgárnak vallották magukat, de papírjaik nem voltak, ezért őket is visszakísérték a határkerítéshez.

Közben a Pannon RTV azt írja, hogy migránsok okozhatták azt az erdőtüzet, amelyben mintegy öt hektárt felölelő természetvédelmi terület égett le a Szabadka melletti radanováci erdőben. Hozzátették, hogy a szerbiai rendőrség emberei többször is összegyűjtötték már azokat a migránsokat, akik a magyar határ mentén található erdős részeken bujkálnak. Azonban ennek ellenére továbbra is vannak olyan illegális bevándorlók, akik ezeken a helyeken vernek sátortábort, illetve tüzet gyújtanak. Vélhetően egy ilyen tábortűz okozhatta azt a tűzesetet is.