Ötszáz négyzetméteren lángolt az avar szerdán Makón, a Verebes utcán - tudtuk meg a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról. A város hivatásos tűzoltói fojtották el a lángokat, senki sem sérült meg. Makón egy fűzfa ága is lehasadt szerdán, a járműforgalmat is veszélyeztette. Ez esetben is a helyi tűzoltók avatkoztak be.

Szegeden két helyen is riasztották tegnap parkoló autóra hasadt faág miatt a tűzoltókat. A Török utcából, valamint a Párizsi körútról érkezett lakossági bejelentés. A szegedi egység motoros láncfűrésszel végezte el a mentéseket, személyi sérülés egyik esetben sem történt.