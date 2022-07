Szombaton Kisteleken lángolt az aljnövényzet. A Gőzmalom utca végén csaptak fel a lángok, melyek a forróságban és a szélben rendkívül gyorsan terjedtek tovább. Szegedről, Csongrádról, Kistelekről, Szentesről és Hódmezővásárhelyről is érkeztek hivatásos tűzoltók, munkájukat a balástyai, a csengelei és a kisteleki önkéntes tűzoltók segítették.

Több mint ötven tűzoltó küzdött a lángokkal a hőségben és a füstben, a tűz a közeli lakott területeket is veszélyeztette. A lakóépületeket megvédték a tűzoltók, de egy melléképület, egy pótkocsi és egy utánfutó is elégett. A munkálatokat egy erőgép is segítette. Több órás beavatkozás után az egységek megfékezték a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Két autó ütközött szombaton Szatymaznál. A hódmezővásárhelyi hivatásos és a sándorfalvi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, többen is megsérültek.

Tűz volt vasárnap egy hódmezővásárhelyi szeméttelepen. A tüzet a város hivatásos egysége fojtotta el, senki sem sérült meg.

Egy autó motortere lángolt vasárnap az M5-ös autópályán Kisteleknél. A kisteleki katasztrófavédelmi őrs egysége, valamint a csengelei önkéntes tűzoltók végezték el a beavatkozást.

Ötszáz négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete vasárnap este Balástyánál. A kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a balástyai és a kisteleki önkéntes tűzoltók közös erővel fojtották el a lángokat, a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a területen.

Egy autó és egy kisbusz karambolozott vasárnapéjjel az M5-ös autópályán, Kistelek közelében. A kisteleki és a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztotta a főügyelet, az egységek áramtalanították a járműveket. Ketten sérültek meg, a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozás volt érvényben.