Kigyulladt egy üzemcsarnok Szeged Külterület vá­­rosrészében, a Vass Mátyás ut­­cában szerdán délelőtt. A hatezer négyzetméteres épületben, ahol szanitertermékeket gyártanak, mintegy kilencszáz, a tetőn pedig száz négyzetmétert érintett a tűz, amelyhez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki. A dolgozók időben elhagyták az épületet, így ők nem sérültek meg. Az egyik tűzoltó azonban kórházba ke­rült, miután az üzem oltása so­­rán balesetet szenvedett, illetve egy, az esethez igyekvő tűzoltóautó karambolozott is Szeged belvárosában. Az egységek egyébként a balesetek ellenére is hatékonyan dolgoztak, és rövid idő alatt eloltották a lángokat.

Nem sokat pihenhettek azonban a szakemberek, kora délután ugyanis ismét kigyulladt a Bajai út menti nádas, ahol az előző két napban 104 hektár égett le, füstje pedig szerda hajnalra az egész várost beterítette. A szakemberek továbbra is felhívják a figyelmet arra, hogy a hatalmas szárazság miatt figyeljünk oda környezetünkre.

Jelenleg tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, külterületen pedig tilos zöldhulladékot égetni. Ugyanakkor egy eldobott cigarettacsikk is komoly tüzet okozhat a jelenlegi helyzetben, a dohányosoknak érdemes erre is odafigyelniük.