Továbbra is csak egy szegedi szerepel a rendőrség körözési listáján. A legjobban keresett bűnözők között viszont változás történt. Korábban Horváth Attila Patrikot szerették volna előkeríteni, akit kábítószer-birtoklás és rablás miatt is keresnek. Ő egyébként továbbra sincs meg, tehát ugyanúgy körözés van kiadva ellene, viszont lekerült az 50 legkeresettebb bűnöző listájáról. Azonban ez a lista sem az igazi szegediek nélkül, ezért felkerült rá Kormányos Erik Tibor. A körözését a Nemzeti Nyomozó Iroda rendelte el, és meg is indokolták, hogy miért.

„Kormányos Erik megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy társaival 2020 és 2021 évben Kecskemét külterületén és Kecel külterületén található tanyákon marihuána kábítószert termesztettek és értékesítettek” – fogalmaz a rendőrség.

A top 50 magyarországi bűnöző listáján mostanában elég nagy volt a mozgolódás. Korábban szerepelt rajta egy szegedi nő, és három férfi is, de ők eltűntek a szégyenfalról, minden bizonnyal elkapták őket, mert lekerültek a „sima” körözési listáról is.

Érdekes, hogy a listán továbbra is leginkább valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetők szerepelnek. Az is érdekes adat, hogy tavaly még körülbelül kilencezer embert kerestek el­­fogatóparancs alapján, ma pedig már több mint 12 ezret. Ebből a Szeged Rendőrkapitányság 101-et adott ki. A zentai születésű Temesvári Annamáriát például közokirat-hamisítás miatt, egy Kiss István nevű férfit pedig garázdaság miatt szeretnének megtalálni a szegedi rendőrök. A Szegedi Rendőrkapitányság körözései között egyébként meglepően sok nő található. Az összes ember csaknem felét teszik ki, és általában ők követik el a kisebb súlyú bűncselekményeket.

Visszatérve a top 50-es bűnöző listájára: több szempont alapján válogatták össze az ötven embert, aki oda bekerülhet. Például hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keresik, vagy már jogerősen elítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül. A listán azt is feltüntették, ha fegyveres bűnöző vagy különösen veszélyes a keresett ember.Előbbit egy piros pisztoly, utóbbit egy felkiáltójel jelzi. A rendőrségi honlapon továbbra is él a „Felismeri? Tegyen bejelentést!” gomb, amelynek segítségével névtelenül lehet szólni a rendőröknek, ha valaki látta valamelyik bűnözőt.