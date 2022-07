Nyolcvan hektáros szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk az egységeknek Csongrád-Csanád megyében. Délután kettő órakor érkezett a bejelentés, hogy füstöt látnak felszállni Szegeden, a Bajai út mellett. A főügyelet azonnal riasztotta a város hivatásos egységeit a helyszínre. A tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugarakkal azonnal megkezdték az oltást, de a forróság és az extrém száraz füves, nádas terület nagymértékben nehezítette a küzdelmet. A levegőben szálló izzó növényi részek folyamatosan újabb területeket gyújtottak meg. Egyre több tűzoltó érkezett a helyszínre, a főügyelet riasztotta Makó, Kiskunhalas, Orosháza, Szentes, Kiskunfélegyháza, Hódmezővásárhely, Kistelek és Ruzsa hivatásos egységeit is, de a területre érkeztek az önkéntes tűzoltók is Mórahalomról, Balástyáról és Szegedről is. Tizennyolc járművel hatvanegy tűzoltó dolgozott a lángok eloltásán, többüknek légzőkészülékben, csak gyalogosan megközelíthető helyeken kellett harcolniuk a lángokkal. Közben figyelemmel kísérték azt is, hogy a nagy füst ne veszélyeztesse a közeli főút forgalmát. Az újabb és újabb helyen fellobbanó tűzfészkeket megfeszített munka után végül este nyolc óra után körülhatárolták az egységek, majd este tíz órára sikerült a lángokat eloltani. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szoltálat irányította. Az éjszaka folyamán több tűzoltó is a helyszínen maradt, figyelték az esetleges újragyulladásokat. Az utómunkálatok szerdára is áthúzódnak, a tűzoltók a szolgálatváltást követően folytatják a szükséges beavatkozásokat. Személyi sérülés nem történt.

A bajai úti tűzzel párhuzamosan több szabadtéri tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Szegeden és környékén. Égett az aljnövényzet Szegeden, a Lövölde utca végén, Algyőnél két helyen is, de oltaniuk kellett a tűzoltóknak Röszkénél és Klárafalvánál is.

Az elmúlt hetekben a tüzesetek egy részét feltehetően emberi tevékenység okozta. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A száraz aljnövényzetben sokkal gyorsabban terjednek a lángok, ami tovább nehezíti a szabadtéri tűzesetek oltását.

A szabályok megszegése akár hárommillió forintos pénzbírsággal is sújtható. Kérjük, hogy az emberéletek, az értékek és a környezet megóvása érdekében mindenki a szabályoknak megfelelően, kellő körültekintéssel járjon el a tűzesetek megelőzése érdekében.