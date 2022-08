A rendőrség szerint nem sérült meg senki, de mint megtudtuk, a helyszínre mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett. A kiérkező tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszíni szemle és a mentés idejére teljesen lezárták az érintett útszakaszt, ami miatt hatalmas torlódás alakult ki a Szeged felé vezető oldalon. Egyes autósok a torlódást látva visszatolattak a sztrádán a kisteleki lehajtóig, majd onnan az 5-ös főúton tudtak tovább haladni. Úgy tudjuk, hogy a francia terepjáró után még több francia terepjáró is haladt konvojban, mindegyiket nő vezette és utasaik is nők voltak.

