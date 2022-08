A megalapozott gyanú szerint a 30 éves helyi férfi 2022. augusztus 16-án reggel betört egy szentesi cukrászdába, ahonnan készpénzt, esküvői tortadíszt és némi teasüteményt vitt magával. A rendőrök rövid időn belül azonosították a korábbról már általuk ismert L. Antalt, akit elfogtak és előállítottak a Szentesi Rendőrkapitányságra. A nyomozás során megállapították, hogy a cukrászdai betörés előtt hajnalban két személyautót is feltört, valamint hozzá köthető még két májusi lopás is a városban. A feltételezett elkövető összesen több mint 200 ezer forint értékű zsákmányt gyűjtött be a bűncselekmények elkövetésével.

Ellene lopás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrök a férfit őrizetbe vették és az ügyészségen kezdeményezték a letartóztatását.