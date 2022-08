Holttestet találtak hétfő délután a Marosban Ferencszállás közelében, azonban a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete továbbra sem erősítette meg lapunknak, hogy azt a fiatalt találták volna meg a vízben, aki szombaton tűnt el a folyóban Makónál. Érdeklődésünkre azt mondták, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai egy ismeretlen férfi holttestét emelték ki a Maros folyóból. Hozzátették, az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják az eset körülményeit, idegenkezűség nem merült fel.

Értesüléseink szerint azonban egy 18 év körüli férfiről lehet szó, aki családjával a hétvégén fürdőzött Makónál a Marosban. Édesapjával és egyik testvérével lejjebb sétált egy homokpadon, hogy úszni tudjanak, ekkor merült el a vízben. Az apa és a gyermek azonnal utána nyúltak, de sehol sem találták, félóra keresés után az úszómester segítségét kérték, aki azonnal riasztotta a hatóságokat.

A fulladás egyébként világszerte a harmadik helyen áll a nem szándékos sérülés miatti halálokok között. A WHO legfrissebb adatai szerint egy év alatt – 2019-ben – 236 ezer ember fulladt vízbe, ebből hazánkban 94 eset történt. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság korábbi beszámolója szerint 2021-ben 410 fürdőzött kellett kimenteniük a magyar tengerből, 16-an pedig sajnos vízbe fulladtak.

A tragédiák megelőzése érdekében a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata azt tanácsolta, hogy aki nem tud úszni, vagy nem jól úszik, ne menjen a derekánál mélyebb vízbe, ráadásul a felfújható strandeszközök vagy egy szörfdeszka sem mentik meg veszélyhelyzetben a gyenge úszástudással rendelkezőket. Egy apróság – egy hínár, egy kis gödör, egy kisebb izomgörcs – is elég ahhoz, hogy pánikba essen az illető, hiszen számára nem biztonságos közegben van. Mint írták, nagyon gyakori oka a vízbefulladásnak az, hogy valaki pánikba esik.

Javasolták azt is, hogy a gyengén úszók, úszni nem tudók viseljenek mentőmellényt, vagy úszást segítő mellényt strandoláskor. Továbbá ne menjünk vízbe, ha már kicsit is érezzük magunkon az elfogyasztott ital hatását, valamint ne engedjünk be olyan rokont, barátot a vízbe, horgászcsónakba, kenuba, aki alkohol hatása alatt van. Ahogyan tele hassal és felhevült testtel sem szabad vízbe menni. Figyelmeztettek, gyermeket nem szabad egyedül hagyni, még sekély vízben sem.