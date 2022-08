Az álmosító időjárásnak is köze lehet hozzá, hogy egy órán belül több kisebb ütközésről is adott ki hírt a rendőrség mobil útinformációs rendszere, a RUTIN. 18.30 környékén Vásárhelyen, a Kaszap utca 20. előtt volt baleset, forgalomkorlátozás nincs a helyszínen. Hódmezővásárhelyen 17 óra körül a Szivárvány utca 15. előtt is ütköztek autók, torlódás itt sem alakult ki, nem volt útlezárás.

19.25-kor Bordányban, a Platán sor 86. előtt helyszíneltek a rendőrök balesetnél, de a helyszínelés nem tart tovább fél óránál előreláthatóan, itt sincs korlátozás. Ugyanebben az időpontban Szegeden, a Vedres utca 13. előtt is volt ütközés, de itt sem jeleznek komolyabb intézkedést, útzárat.