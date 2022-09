Eltelt egy nyár, három elképesztően forró hónap - olvasható a katasztrófavédelem facebook oldalán a posztban, amiben - a teljesség igénye nélkül - a legpusztítóbb nyári tűzesetekről közöltek megdöbbentő fotókat.

A válogatásba sajnos egy megyei tűz is bekerült: felgyői hulladéktűzről lapunk is hírt adott, a részleteket korábbi cikkünkben olvashatják el. A katasztrófavédelem posztjában fotót is láthatunk a sötétszürkén gomolygó füstről: a képhez mellékelt szöveg szerint a fotó július 25-én készült, amikor délután kigyulladt Felgyőn egy hulladéklerakó. A lángok egy közeli csarnokra is átterjedtek.

Fotós: Fotó: Berkes Krisztián/Csongrádi HTP

A tűzesethez a csongrádi, a szentesi, a szarvasi, a szegedi, a makói a kunszentmártoni, a hódmezővásárhelyi és a kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak ki, több mint ötven tűzoltó oltotta órákon át a lángokat. Munkájukat a balástyai és a csengelei önkéntes tűzoltók is segítették, a védekezésben egy erőgép is részt vett.

A tűz két teherautóra, munkagépekre és a környező szemétbálákra is átterjedt. Este tíz óra is elmúlt már, mire körülhatárolták a lángokat,de a tűzesetben szerencsére senki sem sérült meg.