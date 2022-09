Szegváron nagy a felháborodás. A Kórógy-tó partján lévő szabadidőpark a horgászok és a lakosság körében is kedvelt. Az emberek nem értik, mire volt jó a gyújtogatás. A nádtetős pad szinte teljesen porig égett. Másnap sokan mentek ki a tóhoz, megnézni az eset nyomait, de egy közösségi fórumon is téma volt a vandálkodás. A szegváriak egyöntetűen elítélték a történteket és remélik, hogy lesz következménye a randalírozásnak. Volt, aki egyheti közterületi ingyen munkára ítélné az elkövetőket, más olyan pénzbírságot szabatna ki rájuk, hogy sírva vinnék feladni a csekket. Egy helyi civil szervezet még 50 ezer forint nyomravezetői díjat is felajánlott, hogy minél hamarabb meglegyenek a tettesek.

– Augusztus 31-én 1 óra 44 perckor látszott egy házon lévő kamera felvételén, hogy fellobbant a tűz a szabadidőparkban. Nem sokkal később már hívott is a szolgálatot teljesítő körzeti megbízott, hogy tájékoztasson arról, mi történt – mondta lapunknak Szabó Tibor György polgármester. Már a gyújtogatás után néhány órával a rendőrök látókörébe került az a négyfős társaság, három szegvári és egy gádorosi tizenéves, akik a parkban múlatták akkor az időt.

A rendőrség tájékoztatója szerint a nyomozók egy fiút hallgattak ki, aki tanúvallomásában elmondta, hogy egy átmulatott éjszakát követően barátjuk a tóparti filagóriák lángjával fűtötte volna tovább a hangulatot. A társaság az ötletet nem támogatta, így a fiatal öngyújtója és dezodorja segítségével egyedül kezdett pusztításba. Az elkövetőnek kisebb kárt okozó rongálás vétségének elkövetése miatt kell felelnie.

Az önkormányzat Leader pályázatból egy éve összesen 20 ilyen kiülőt vásárolt, amelyekből a Kórógy-tó mellé és a Kurca partjára is jutott.

– Legszívesebben megkérdezném a gyanúsított fiataltól, hogy mi járt a fejében, amikor ezt tette. A büntetés mellett az elkövetőnek természetesen a kárt is meg kell majd téríteni. Amikor a 20 kiülőt a pályázati forrásból megvettük, mivel nagy tételről volt szó, darabját 245 ezer forintért kaptuk. Mára brutálisan megemelkedett a fa ára, úgyhogy gondolom, jóval többe kerül – tette hozzá a polgármester.