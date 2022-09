Ásotthalmra érkezett a “Tiszától a Balatonig - add át a biztonság stafétáját!” bűnmegelőzési program - számolt be facebook oldalán a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A fiatalok biztonsága mellett az állatvédelem fontossága és a családok vagyonvédelme is fókuszba került. A prevenciós délutánon ahol a polgárőrök is segítették a munkát, BikeSafe regisztrációra is lehetőség volt és a kilátogatók találkozhattak Démonnal is, a Szeged Határrendészeti Kirendeltség robbanóanyag-kereső kutyájával. A nap folyamán az iskolaőrök feladataival és a jelentkezés feltételeivel is megismerkedhettek az érdeklődők.

Szeptember 20-án írta meg portálunk is: sportolókkal, civilekkel, intézményekkel összefogva dolgozik a következő 10 hétben a rendőrség a biztonságérzet növelése érdekében 5 déli megyében. A projekt Szegeden indult útjára, megyénkben a családok biztonságára helyezik a hangsúlyt.