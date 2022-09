A 63 éves helybeli férfi a megalapozott gyanú szerint 2021 szeptemberében egy őrizetlenül hagyott női táskát emelt el egy kerékpárról Csanádpalotán. A táskában bankkártya, személyes okmányok, jármű forgalmi engedélyek, készpénz, telefon, gyógyszer, vérnyomásmérő és szemüvegek is voltak. A rendőrök később a táskát megtalálták és szinte hiánytalanul visszaadták tulajdonosának.

A tolvaj nem pihent, néhány hét múlva egy csanádpalotai ingatlan ajtaját feszítette fel. Onnan egy kerékpárt, egy számítógép monitort és egy gázpalackot vitt el.

Szinte ezzel egy időben egy másik házat is meglátogatott. Itt már két bőröndöt is magához vett, majd csomagolni kezdett. Eltett egy perzsa félbundát, egy számítógép egeret, négy nadrágkosztümöt, két pár 36-os női bőrcsizmát és egy gyermekpaplant. A hely magával ragadhatta, hiszen rövidesen visszatért és egy újabb szállítmányt állított össze. Négy könyv, egy jó és egy rossz autóspumpa, egy írógép, egy kézi kukoricadaráló és egy darab szúnyogháló is volt a pakkban. Mielőtt azonban elvihette volna a zsákmányt, a tulajdonos megzavarta és menekülnie kellett. Így az összekészített értékekből csupán a könyveket, a használhatatlan autóspumpát és a kukoricadarálót tudta felkapni.

A rendőrök a nyomozás során megállapították, hogy Sz. Imre egy ismerősének ez idő alatt több tíz ezer forintot adott át, melyről ő maga is tudta, hogy bűncselekményből származik.

A nyomozók Sz. Imrét kisebb értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével, illetve dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségével gyanúsították meg, míg 48 éves társának orgazdaság miatt kell felelnie.

A Makói Rendőrkapitányság a nyomozást lezárta, az ügy iratait vádemelési javaslattal most az ügyészségnek továbbította.