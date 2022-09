Illegális bevándorlás 36 perce

Hat rendőr és 24 katona sérült meg

A mentőkre is jelentős terhet ró a déli határra nehezedő migrációs nyomás, hiszen idén eddig 6 rendőrt és 24 katonát kellett ellátniuk, miután migránsok támadtak rájuk, miközben az embercsempészek okozta, sok sérülttel járó balesetek felszámolása is komoly feladatot jelent számukra. Az illegális migránsok pedig a hétvégén sem pihentek, 800-nál is többen jöttek 1 nap alatt.

Csak szombaton 800-nál is több migránssal szemben intézkedtek az egyenruhások. Archív fotó: Karnok Csaba Fotós: Karnok Csaba

Összesen 345 személyt sikerült megakadályoznia a hazánk területére történő illegális belépésben az egyenruhásoknak Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében, 479-en azonban mégis átjutottak a kerítésen megyénkbe, őket Ásotthalom, Kiszombor, Kübekháza, Mórahalom, Szatymaz, Szeged, Szeged-Gyálarét és Zsombó közigazgatási területén fogták el a járőrök szombaton. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során afgán, bangladesi, indiai, kínai, marokkói, pakisztáni, palesztin, szír, török, tunéziai állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök így visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ugyancsak szombaton 10 embercsempészt is fogtak az országban, közülük 3-at megyénkben. Először Röszkénél, az E-483 határjel térségében vontak ellenőrzés alá egy német honosságú személygépkocsit, amelyet egy 32 éves német állampolgár vezetett, akivel együtt utazott 1 magát palesztin és 1 magát afgán állampolgárnak valló férfi. Ezt követően Ásotthalomnál, az 55-ös számú főúton egy szerb honosságú autót és annak 52 éves szerb állampolgárságú vezetőjét ellenőrizték, ekkor derült ki, hogy a járműben 12, magát afgánnak valló férfi utazik. Később szintén Ásotthalomnál állítottak meg egy személygépkocsit, amelyet egy 30 éves szerb férfi vezetett, akinek autójában 9, magát indiai állampolgárnak valló férfi tartózkodott. Az utasokat a rendőrök visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz, míg a járművezetőkkel szemben embercsempészés miatt büntetőeljárás indult. De nemcsak a rendőrökre, a katonákra, a mezőőrökre és a polgárőrökre ró hatalmas terhet az élénkülő migrációs nyomás, hanem a mentőkre is. Lapunk megkeresésére Győrfi Pál mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt közölte, hogy a mentőellátás során rendszerint nem tudják pontosan meghatározni az ellátottak állampolgársági, illetve legitimációs státuszát. Bajtársaik elvégzik a sürgősségi ellátást, majd a beteget kórházba szállítják, ahol a pontosabb adatfelvétel megtörténhet. Kiemelte, az elmúlt időszakban több olyan, sok sérülttel járó közlekedési baleset is történt, amelyek migráns személyeket érintettek, ezek felszámolása a mentőszolgálatra is nagy terhet rótt, hiszen számos mentőegységet, illetve mentőhelikoptereket is kellett riasztanunk az ellátáshoz. Mint ismert, megyénkben utoljára február 16-án történt hasonló eset, amikor házfalnak csapódott Forráskúton egy tehergépkocsi, amelyben a sofőrön kívül 28 migráns utazott. A legtöbben súlyos sérüléseket szenvedtek, köztük az embercsempész is. Ugyanakkor az ország számos területén történnek ilyen súlyos balesetek, az utolsó augusztus 24-én a Zala megyei Kispáli településen volt, ott 15-en sérültek meg. De nemcsak az illegális bevándorlókat és az embercsempészeket kell ellátniuk az életmentőknek, Győrfi Pál beszámolójából kiderült, hogy idén eddig 6 rendőr és 24 katona sérült meg, miután illegális migránsok támadtak rájuk.

