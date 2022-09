A megalapozott gyanú szerint a férfi 2022. márciusa és szeptembere között időszakban Szegeden és még két másik kisebb településen összesen hét kerékpárt tulajdonított el, amelyeket vagy eladott, vagy máshol otthagyott rövid használatot követően. Mindezeken túlmenően, ha a betörései során kéziszerszámokat is talált, akkor azokat is magával vitte, de volt, hogy vérnyomásmérőt és készpénzt is ellopott. A gyanúsított a sértetteknek 15 ezer és 300 ezer forint közötti kárt okozott - tájékoztatott az ügyészség.

A lopás bűntette miatt indult eljárásban az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű gyanúsított letartóztatásának elrendelését a bűnismétlés, valamint a szökés, elrejtőzés veszélyére figyelemmel indítványozta.

Az ügyészi indítványról a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája dönt a mai napon.