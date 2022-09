A kutyás egység a jelenlétével is erősítheti a helyszínen alapfeladatot ellátó rendőrök munkáját. Erre az alkalomra különleges felszereléseket is kipróbálhatott a csoport. Az új taktikai mellényen kívül egy ebek számára kifejlesztett, akár kamerával is felszerelhető, ütésálló lencsével ellátott, speciális védősisakot tesztelhettek, amivel a határ melletti területek átvizsgálása és a négylábú járőrök testi épségének védelme is hatékonyabb lehet.