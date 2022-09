Bakondi György szerint ezeket az összetűzéseket konkurens bandák folytatják egymással azért, hogy az adott térségben az embercsempészésből származó üzleti hasznot hogyan lehet learatni. Hozzátette: ebből is látszik, hogy semmi köze nincs az érkezőknek a menekültekhez, hiszen szervezett bűnözés segítségével nagyon jelentős pénzeket megfizetve, jogellenesen, az Európai Unió és Magyarország szabályait semmibe véve próbálnak átjutni.

Arról is beszélt, hogy a balkáni útvonal terheltsége meghaladja az összes többiét, így a spanyol és olasz útvonalakét is. Példaként említette, hogy az átlépők száma meghaladta a 189 ezret, miközben tavaly egész évben ez a szám 81 ezer volt. Idén már 1245 ember ellen indítottak eljárást a hatóságok embercsempészés miatt - tette hozzá.

Bakondi György szerint ez a helyzet arra ösztöni az érintett országokat, hogy az embercsempészést, a szervezett bűnözést és a tömeges illegális migrációt, az erőszakos határátlépési kísérleteket megakadályozzák és tartós, hosszú távú megoldásokat találjanak a balkáni útvonal védelmében.

Emlékeztetett: Magyarország 2015 óta ezt többször kezdeményezte, ezért is nagy jelentőségű, hogy hétfőn Budapesten tárgyal a szerb elnök, az osztrák kancellár és a magyar miniszterelnök arról, hogy az Európai Unió határaitól minél távolabb fel lehessen tartóztatni az átjutni akarókat, illetve mérsékelhessék a határokat terhelő migrációs nyomást.