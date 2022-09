Kevesen tudják, hogy a rendőrség az eltűnt embereken, vagy a szökésben lévő bűnözőkön kívül egy sor más dolog körözését is elrendelheti. A Szeged Rendőrkapitányság is közzéteszi ezeket a rendőrség honlapján, és egészen meglepő számokat közöltek néhány dologról. Keresnek például 34 darab fizetőeszközt, vagyis bankkártyát, van amelyiket már 2017 óta. De szerepel a listán három szivattyú és egy betonkeverő is, valamint egy éles pisztoly és egy gáz-riasztó fegyver is rajta van a rendőrség körözési listáján.

Nem meglepő módon a legtöbb egyedi azonosítóval rendelkező dolog elleni körözés valamilyen okmánnyal kapcsolatban van kiadva. Megdöbbentő lehet a szám, de ezekből összesen 1191-et keresnek. Ezek között van személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, forgalmi engedély, de még vagyonőri igazolvány is. A második legtöbb elvesztett vagy ellopott tárgy viszont már egyáltalán nem meglepő módon a mobiltelefon, vagy a laptop.

Ezeket hivatalosan „egyéb egyedi azonosítóval rendelkező dolognak” nevezik, és összesen 523 darab tűnt el valahogy Szegeden.

Érdekes, hogy a rendőrök a háztartási eszközök közé sorolják a bicikliket, az órákat és a fényképezőgépeket, illetve azok tartozékait is. Ezekből jelenleg 172-őt tartanak eltűntként nyilván. A legnagyobb része ezeknek természetesen bicikli.

Ha valaki tovább keresgél a listán még felfedezhet egy eltűnt mopedet, és egy autórádiót is.

Az imént felsorolt tárgyak jó részét egészen nyilvánvalóan elvesztette a tulajdonosa, a rendőrség éppen ezért nem is azt írja, hogy mikor lopták el, hanem, a „dolog helyének ismeretlenné válásának időpontját” említi.

Azonban ez a lista is mutatja, hogy az utóbbi időben egyre több olyan bejelentés érkezik a rendőrségre, hogy az emberek különböző helyeken elveszítették értéktárgyaikat.

A bejelentések szerint a pénztárcákat, mobiltelefonokat, táskákat, iratokat közterületi padokon, játszótereken, vagy boltok, szórakozóhelyek pultjain, áruházak bevásárlókocsijában felejtették, esetleg zsebükből kirántva veszítették el. Ezeket a tárgyakat a legtöbbször járókelők vagy vásárlók találják meg, és magukhoz veszik anélkül, hogy bármit tennének a tulajdonos felkutatása érdekében, vagy leadnák azokat a talált tárgyak osztályára a helyi polgármesteri hivatalokban.

A megtalálók sokszor nem tudják, hogy a talált dolog le nem adása, törvénysértő. Az eset lehet jogtalan elsajátítás, de lehet lopás is.

A rendőrség szerint a tárgyak elvesztése, illetéktelen kezekbe kerülése egyéb bűncselekményhez is vezethet. Ha például az elhagyott tárcában volt az igazolvány és a kulcsok, a megtaláló dönthet úgy, hogy bemegy a házba, és ellop mindent, amit talál. Hasonló a helyzet a bankkártyákkal, főleg, ha a PIN-kód is mellettük van. Ilyenkor a kártyát természetesen azonnal le kell tiltani. Ami pedig a legfontosabb: ha valaki készpénzt talál, azt sem tarthatja meg, le kell adnia a rendőrségen. A talált dolog akkor lehet a megtalálóé, ha a tulajdonos egy éven belül nem jelentkezik érte.