Egy őrizetlenül hagyott autóból lopott pénzt egy helybéli férfi, akit a kisteleki rendőrök fogtak el - írja a police.hu.



A rendőrségre 2022. júniusában érkezett a bejelentés, mely szerint egy zárt ipartelepen rövid időre leparkolt autóból több, mint 200 000 forint készpénzt loptak el. Az egyenruhások rögtön adatgyűjtésbe kezdtek, a helyszín közelében azonban sem szemtanút, sem térfigyelő kamerát nem találtak. Az ügy felderítése során a nyomozók látókörébe került egy férfi, aki munkalehetőség iránt érdeklődött a telephelyet üzemeltető cégnél. A férfi kihallgatása során elmondta, hogy a bűncselekmény elkövetésének időpontjában valóban a telephely közelében volt, azonban az elkerített területre nem ment be. A detektívek úgy döntöttek, ellenőrzik a gyanúba keveredett férfi körülményeit, ami eredményre is vezetett: több helyi üzlet eladója is elmondta, hogy a lopást követő napokban a gyanúsított szokatlan költekezésbe kezdett, és a vásárolt termékekért nagy címletekkel fizetett, ami korábban nem volt rá jellemző.

A lopott összegből fedezett minőségi szeszes italok és a nagyobb mennyiségű kaparós sorsjegy jelentette luxusból kiszakadva, a férfinak kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt kell felelnie.