A vasúttársaságon és a rendőrségen kívül a légi, vízi- és vasúti balesetekkel is foglalkozó Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja azt a vonatbalesetet, amelyik még áprilisban történt Mindszentnél. A Közlekedésbiztonsági Szervezet teljes jelentése még nincs kész, de már néhány dolgot megállapítottak. Az első adatok szerint a MÁV Zrt. április 5-én, 7 óra 16 perckor jelentette nekik, hogy 6 óra 50 perckor baleset történt a Dózsa telep felé vezető vasúti átjáróban. Ezután a szervezet vizsgálóbizottsága azonnal helyszíni szemlét tartott. Ez, és a begyűjtött bizonyítékok alapján állapították meg, hogy az átjáró kialakítás megfelel a jogszabályoknak. A legfontosabb megállapításuk pedig az volt, hogy a vonat az engedélyezett 80 kilométer/órás sebességgel közelített az átjáró felé, vagyis nem lépte át az ott megengedett sebességet. A szervezet vizsgálatának ezzel még nincs vége, később egy teljes jelentést is kiadnak.

Emlékezetes: öten haltak meg április elején Mindszent déli határában, a Dózsa telep felé vezető vasúti átjáróban, ahol a sínekre hajtott egy utasokat szállító kisteherautó és összeütközött a vonattal. Az ütközés olyan erős volt, hogy a vonat kisiklott, és jó 100 méterre a vasúti átjárótól beleborult a mély árokba. A motorvonat majdnem merőlegesen állt a sínekre.

A baleset nem sokkal 7 óra előtt történt. Egy kisteherautó a Déli utcai vasúti átjáróban ütközött össze a Kiskunfélegyházáról Hódmezővásárhely felé tartó vonattal. Több mint 20 tűzoltót riasztottak a helyszínre, akik azonnal megkezdték a mentést. A motorvonatból 8 embert segítettek ki biztonságban.

Az már korábban tisztázódott, hogy a fénysorompó jól működöt, pirosan villogott, amikor az autó a sínekre hajtott. A vasúti átjárót azóta egy félsorompóval is felszerelte a MÁV.