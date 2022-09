Az elmúlt héten az ország területén 5185 határsértőt tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a katonák és rendőrök – derült ki Országos Rendőr-főkapitányság hétfői összesítőjéből. A beszámoló szerint ebben az évben az eddigi legtöbb migránst múlt héten fogták el hazánkban, az azt megelőző héten – augusztus 29-től szeptember 4-ig – a feltartóztatottak száma 4807 volt.

Az ORFK közölte azt is, hogy az elmúlt héten az ország belsejében 18 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult, míg embercsempészés miatt 69 gyanúsított ellen indult eljárás.

A hétfői összesítő szerint csak vasárnap 425 határsértőt tartóztattak fel megyénkben Ásotthalom, Röszke, Balástya, Mórahalom, Szeged-Gyálarét, Szatymaz, Röszke, Klárafalva, Deszk és Kübekháza közigazgatási területén az egyenruhások, akiknek Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében 325 főt sikerült megakadályozniuk a hazánk területére történő illegális belépésben.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során szír, pakisztáni, afgán, marokkói, tunéziai, indiai, palesztin, török és egyiptomi állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. Így a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket a határkerítéshez.

Ugyanakkor a rendőrség továbbra is várja azoknak a jelentkezését, akik szerződéses határvadászok szeretnének lenni a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredében. A jelentkezőknek a szolgálat előtt egy 160 órás képzésen kell részt venniük, ennek során tanulnak kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismereteket, valamint azok gyakorlati alkalmazását, továbbá az államhatár védelméhez kapcsolódó és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt rendelkezéseket is. A leendő határvadászok már a képzés időszakában is illetményben részesülnek.