Az ünnepi hétvégén nagyon fontos, hogy ne rutinból közlekedjenek, célszerű figyelemmel kísérni az aktuális útinformációkat! - osztotta meg a A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság facebook oldalán. A sofőrök több jó tanácsot is kaptak, érdemes ezeket megfogadni. Ebben az időszakban sokan az ország távoli pontjait keresik fel, meglátogatni elhunyt szeretteik sírját. Megtudtuk: a gépjárművek műszaki állapotát és biztonsági berendezéseit ajánlatos a hosszabb utak előtt szakemberrel alaposan átnézetni, különös tekintettel az akkumulátor, a gumiabroncsok és a fékrendszer megfelelő működésére. A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik kifogástalan állapota.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ahogy időjárás-előrejelzésünkben is olvashatták, a köd, a szitáló eső, a nyálkás utak, a hulló falevelek mindennapossá válnak. A száraz és csúszós utak hirtelen válthatják egymást, egy útszakaszon vagy településen belül is, mely különös óvatosságot és figyelmet kíván. Ezért nagyobb követési távolságot tartva körültekintőbben, megfontoltabban kell vezetni.

A jelmondat: látni és látszani! A kerékpárosokat és gyalogosokat arra figyelmeztette a rendőrség, hogy jól működő világítás, láthatósági mellény és megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) életeket menthet. Az autósoknak pedig arra kell odafigyelniük ebből a szempontból, hogy autóik izzóinak fényereje több ok miatt is csökkenhet, befolyásolja a használati idő hossza, de az időjárási körülmények is. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és karbantartás. Nagyon fontos természetesen, hogy fel legyen szerelve a jármű korszerű biztonságtechnikai eszközökkel, de a megfontolt, előrelátó vezetési mentalitást semmi nem helyettesíti.

A rendőrség jelezte továbbá, hogy a közlekedők a megyében forgalmi rend változásra számíthatnak Csongrádon és Szegeden is. Csongrádon november másodikán 10 óráig az alábbi forgalmi rendet vezették be: a Vég utca 13.-as számtól egyirányú az Erzsébet utca-Vég utca kereszteződéséig, a Kéttemető úton a régi temető felőli oldalon a járműveknek megállni tilos, még az útpadkán is, valamint az Erzsébet utcáról, illetőleg a Kéttemető útról nem lehet bekanyarodni a Vég utcára.

Szegeden a Belvárosi temetőben november 2-ig egyirányú a közlekedés. Az autósok a Fonógyári útról hajthatnak be és a Bajai úti kapun lehet kimenni. Arra kérik az autósokat, akik a belváros felé tartanak, hogy a Bajai úti körforgalomban, vagy az elkerülőt használva induljanak úticéljuk irányába. Kérik továbbá a közlekedők türelmét, hogy mindenki hazaérjen.