Ahogy azt portálunk a reggeli órákban hírül adta, belehalt sérüléseibe egy nő Szegeden, akit élettársa bántalmazott. A rendőrök őrizetbe vették a férfit. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte tegnap, hogy a rendőrökhöz kedden késő délután érkezett riasztás arról, hogy egy 40 éves férfi italozás közben annyira megverte az élettársát, hogy a 44 éves nő életét már nem lehetett megmenteni. A férfit a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai elfogták és előállították, és halált okozó testi sértés miatt indult eljárás ellene.

A rendőrségi közleményből részletek nem derültek ki, de egy közelben lakó férfi elmondta, hogy a házban lakók szerint mi történhetett aznap este. Azt mondta, hogy Brigitta évek óta a házban élt, és két lánya is van, akiket a gyámügy már elvett tőle az életvitele miatt. Ez nem lehetett véletlen, mert rendszeresen részegen vitte le a gyerekeit is játszani a közeli térre, ahol a hajléktalanok és az alkoholisták rendszeresen gyülekeznek. A nő rendszeresen közülük szemelte ki magának az élettársát. Egy korábbi férfi a nő akkor még velük élő anyját is megverte, a férfi azóta is börtönben van.

A mostanival néhány hónapja élhettek együtt, de a a veszekedések most sem szűntek meg. A környékbeli férfi azt is elmondta, hogy a gyilkosság napján már egyszer rendőrt kellett az italozó társaságra hívni, de annyira részegek voltak, hogy a nevüket is alig tudták megmondani.

Végül, hogy pontosan mi történt a kilencedik emeleti lakásban, nem tudni, de azt beszélik, hogy a férfi brutálisan végzett az asszonnyal, gyakorlatilag agyonverte. A lakásban hárman lehettek, és a harmadik férfi értesítette a rendőröket, amikor észrevette mi történt. A halált okozó testi sértés gyanúsítottját rövidesen letartóztathatja a bíróság.