Megdöbbentő fotókat tett közzé valaki a napokban az egyik Makóhoz köthető közösségi oldalon. A képek tanúsága szerint valaki másnap reggelre letörte a parkoló autó mindhárom ablaktörlőjét. Az autó Makó központjában, a Széchenyi téren várakozott az éjszaka. A bejegyzés megosztója azt írta, a rendőrséghez fordult, feljelentést tett, egyúttal kérte: ha valaki látott valamit, jelezze. – Mindenki járjon nyitott szemmel, figyeljünk saját és embertársaink értékeire is! – tette hozzá. A hozzászólók felháborodásuknak adtak hangot az esettel kapcsolatban.

Bár az ilyen jellegű bűncselekményből többről egyelőre nem értesültünk, a Maros-parti városban előfordult a közelmúltban hasonló sorozatban is. Emlékezetes: néhány héttel ezelőtt több autóról feszegette le valaki a márkajelzéseket. Mint megírtuk, ilyesmit kapni is lehet pár ezer forintért, azzal azonban, hogy letörték a díszt, a kocsi burkolatában ennél jóval nagyobb kárt okoztak. A tettes azóta sem került elő. Persze a közösségi oldalak fotói tanúskodnak szelídebb, mondhatni tréfálkozó jellegű esetekről is. Egy autó első szélvédőjét például valaki teleszórta a környéken szedett fűvel és egyéb növényekkel. Ezt egyszerűen le lehetett söpörni.

Makón egyébként a közterületi rongálások minden formája problémát jelent. A legutóbbi, szerdai testületi ülésen Kovács Sándor képviselő (Fidesz-KDNP) például arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban ismét vandálok pusztítottak a Petőfi parkban. Ennek nyomait ugyancsak látni a közösségi oldalakon: többen tettek közzé fotókat itt szétvert, felborogatott padokról, a helyükből kitépett, illetve megrongált kukákról.