Azt is írták, hogy Csongrád-Csanád megyében 23 csoportban bukkantak 352 határsértőre. A migránsokat Szegeden, Ferencszálláson, Klárafalván, Ruzsán, Szatymazon, Röszkén, Mórahalmon és Ásotthalmon fedezték fel.

A Bács-Kiskun megyei határszakaszon most 21 csoportban 130 határsértőt tartóztattak fel. A két megye határain pedig 970 embert sikerült megakadályozni abban, hogy illegálisan átlépje Magyarország határát.

A Csanádpalota Autópálya Határátkelőhelyen pedig egy török kamionos akart belépni az országba. Amikor átnézték a rakományt, 13 illegális bevándorlót találtak a rendőrök. Kiderült, hogy a férfi nem embercsempész, mert a kamion ponyvazsinórját a migránsok vágták át, úgy jutottak be. Ugyanitt egy lengyel kamionban is találtak 6 migránst. Annak a járműnek a vezetője ellen eljárás indult.

Közben pedig a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az MTI-nek azt mondta, hogy meghaladta a 200 ezret az illegális határátlépési kísérletek száma az idén. Vasárnap éjfélig 201 ezer 486 határsértőt tartóztattak fel. Bakondi György szerint az adatok igazolják, hogy csak a 2015-ös határsértő-mozgáshoz hasonlítható a mostani, nemcsak a szerb-magyar határszakaszon, hanem az egész balkáni útvonalon. Hozzátette: Törökországba Irán és Szíria felől is sokan érkeznek, de Törökországból is sokan indulnak Görögország, Bulgária felé, miként Szerbiába, Horvátország felé is sokan tartanak.