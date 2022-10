Békés megyében, 2022 áprilisában és májusában két nagyon hasonló bűncselekményről érkezett bejelentés a rendőrségre. Először egy pitvarosi férfi panaszolta el, hogy internetes hirdetés útján kapcsolatba került egy nagykamarási nővel. Elment hozzá, igénybe vette a szexuális szolgáltatását, de eközben eltűnt a pénze. Májusban egy mosonmagyaróvári férfi is úgy kezdte a bejelentését, hogy az interneten megismerkedett egy 32 éves nagykamarási nővel. A folytatás ugyanaz volt, mint az előző esetben. Ő is elment a megbeszélt időpontban a nőhöz, és neki is többe került a légyott a tervezettnél. A nő mindkét férfit magára hagyta egy kis időre, átment egy másik szobába, ott átkutatta a levetett ruháikat és a pénztárcájukból több tízezer forintot vett ki. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indult eljárást ellene. Az utóbbi alkalommal a nála tartott kutatáskor a nyomozók megtalálták a linóleum alá rejtett lopott pénzt, amit visszaadtak a tulajdonosának. A rendőrök a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az ügy iratait a napokban továbbították az ügyészségre.