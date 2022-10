– Nem vagyok Isten, hogy emberek élete felett rendelkezzek – ezt mondta az utolsó szó jogán hétfőn a Szegedi Törvényszéken az a férfi, aki tavaly január 6-án végzett brutálisan két hajléktalan férfival. A vádlott hozzátette, megbánta, amit tett, és arról is beszélt, hogy nem tudja megemészteni a gyilkosságokat, pszichiátriai kezelés alatt áll.

Az elítélt utolsó szavai előtt szakértők meghallgatásával és a perbeszédekkel folyatódott a tárgyalás. Az igazságügyi orvosszakértőket többek között azért kellett meghallgatni, mert a vádlott azt állította, hogy az egyik áldozata nem aludt, hanem ébren volt, amikor rátámadt. Ezt a szakértők cáfolták, mert a boncoláskor kiderült, hogy a meggyilkolt férfi kezén és alkarján nem voltak védekezési nyomok, amelyek az ébrenlétre utalhattak volna. Ráadásul a férfi "össze sem húzta magát, ami pedig ősi ösztön", ha megtámadják az embert.

Az ügyész a vádbeszédben elmondta, hogy a férfi beismerte a gyilkosságokat, viszont mást állított az elkövetés módjáról. Ezt cáfolták meg a szakértők. A vád több ember sérelmére elkövetett, részben különös kegyetlenséggel, részben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés lett, amelyet a gyilkos ráadásul többszörös visszaesőként követett el. Az ügyész arra is emlékeztetett, hogy a férfi a gyilkosságok előtt egy nappal szabadult korábban elkövetett bűncselekményei miatt. Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélje, vagyis ha így dönt a törvényszék, akkor a támadó soha többé nem szabadulhat.

Az ügyvéd védőbeszédében enyhítésként annyit kért, hogy az ítélet ne tényleges életfogytiglani legyen, mert szerinte a vádlott, ha hosszú évek után is, de visszavezethető a társadalomba.

A brutális gyilkosság a koronavírus-járvány miatti kijárási tilalom idején történt. Ezért is tűnt fel a rendőröknek az utcán sétáló férfi, akit megállítottak, és azt látták, hogy a ruhája tiszta vér. Ekkor az egyenruhásoknak elmondta, hogy nem sokkal azelőtt ölt meg két embert. Azon a napon este ment a Kertész utca mögötti kiserdőbe, ahol későbbi áldozatai bodegákban laktak már évek óta. Először az egyik férfire támadt, egy bozótvágó és egy másik kés is volt nála. A bozótvágóval legalább 17-szer fejen ütötte és megszúrta az első áldozatot, aki hiába védekezett, esélye sem volt. A támadó biztosra ment: a torkát is átvágta több mint 10 centiméter hosszan. Ezután ment a másik épületbe az ott alvó férfihoz. Őt is többször megszúrta a bozótvágóval, majd elmenekült a helyszínről.

A Szegedi Törvényszék a jövő héten hoz ítéletet az ügyben.