A közelmúltban az SZTFH biztonsági egységének látókörébe került az Elf Bar, a Fume, Magic Bar, Manórúd néven is ismert termék jogsértő forgalmazása, ami egyszerű használata és kompakt kiszerelése miatt egyre népszerűbb, főleg a fiatal korosztálynál. Az SZTFH a NAV-val közösen több akciót is szervezett, amelynek során több száz millió forint értékben foglaltak le belőle - számolt be a Zsaru Magazin.

Az Elf Bar egy új, dizájnos, színes, ízesített e-cigaretta, ami nikotinos, illetve nikotinmentes változatban is kapható

– foglalta össze Oláh-Paulon László alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztály bűnmegelőzési osztályvezetője. A fiatalok körében nagyon népszerű, rajzfilmfigurával díszített termék, amit gyakran az általános iskolásoknak értékesítenek. A gyártók a fiatalokat, nemritkán a 10–14 éves gyerekeket célozzák meg ezzel a dohánytermékkel, médiafelületeket is használva: Facebook, TikTok, Instagram. A különböző színű tubusok arra ösztönzik a gyerekeket, hogy elkezdjék gyűjteni, megszerezzék az összes színt, kipróbálják a különböző ízesítéseket. Azonban ezek a színes dohánytermékek veszélyesek lehetnek, főleg számukra. Néhány termék ellenőrzése során kiderült, hogy sok esetben jóval magasabb a nikotintartalmuk, mint amit feltüntettek a csomagolásán, illetve a mentes változat is tartalmazott nikotint. A fiatal gyerekeknél, akik egyáltalán nincsenek hozzászokva a nikotinhoz, súlyos mérgezést okozhat a használata.

Kimmel Zsófia egészségfejlesztő referens, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály munkatársa számolt be arról, hogy 2022-ben többen is orvosi ellátásra szorultak nikotinmérgezés miatt:

Tanároktól is kaptunk olyan jelzéseket, hogy a gyerekek az iskolában, miután feltételezhetően kipróbálták a dohányterméket, fejfájásra, szédülésre, hányásra panaszkodtak, amik a nikotinmérgezés jellemző tünetei. Egy súlyosabb esetben pedig eszméletvesztéssel került kórházba egy fiatal. A legfőbb veszélyt az jelenti, hogy ezekben a dohánytermékekben többdoboznyi cigarettának megfelelő adag van. Egy tubus tartalma 800 és 5000 puffos lehet. A nyolcszázas adag körülbelül 2,5 doboznyi cigarettának felel meg. Míg ha egy átlagos cigarettát szív el az ember, akkor nem gyújt rá azonnal egy másikra, az Elf Barnál azonban akár észrevétlenül is elszívhatunk egyszerre többdoboznyi cigarettát, hiszen nem figyelmeztet arra, hány szálat szívtunk már el. A nikotin egy függőséget okozó halálos méreg. Hosszú távon súlyos egészségügyi károsodást okoz, rövid távon pedig nikotinmérgezés alakulhat ki túlzott bevitel esetén, aminek a tünetei ájulás, szédülés, hányás és fejfájás. Súlyosabb esetekben pedig görcsöket, légzésleállást is okozhat. A másik gond, hogy mivel ezek a termékek nincsenek bevizsgálva, bármilyen egészségre ártalmas anyag lehet bennük.

Mindezek mellett Magyarországon az Elf Bar kereskedelme, birtoklása nem engedélyezett, ugyanis a jogszabályok értelmében e-cigarettának, vagyis dohányterméknek minősül a töltőfolyadék miatt, függetlenül attól, van-e benne nikotin. Így jogszerűen csak zárjeggyel ellátva lehetne értékesíteni, de azt is csak ízesítés nélküli változatban, ugyanis hazánkban 2020 óta tilos ízesített dohányterméket forgalmazni bármilyen formában.

A jogszabályok értelmében azokat, akik ilyen dohányterméket, amilyen az Elf Bar is, jogosulatlanul forgalomba hoznak, természetes személy esetén 1–50 millió, gazdasági társaság esetén 5–500 millió forintra büntethetik. Az SZTFH folyamatosan figyeli az uralkodó dohánypiaci irányzatokat, és az észlelt rendellenességekről rendszeresen egyeztet a NAV szakembereivel.

Az SZTFH tavasszal értesített minket a problémáról, hogy egyre nagyobb számban jelentek meg ezek az illegális termékek hazánkban

– magyarázta Kis Péter András, a NAV szóvivője.

A közterületek mellett különböző internetes, zárt csoportokban kezdtük el az ellenőrzést. Több olyan kereskedőt is elfogtunk, akik az illegális terméket árusították. Az egyik legnagyobb fogás a reptéren volt, 18 ezer darabot hozott be egy férfi Kínából. De nagyon sok fiatal is árulta az illegális dohányterméket. Előfordult, hogy egy 14 éves fiatal a beépített kollégáinknak akarta eladni az Elf Bart. Amikor a NAV-os kollégák igazolták magukat, elfutott a fiú. De mi már tudtuk, hol lakik, ezért utánamentünk, és becsengettünk hozzá. Az ajtót nyitó anyuka semmiről nem tudott, teljesen meglepődött, amikor a fia hozta a 90 ezer forintot, amit az Elf Barért kapott, hogy inkább visszaadja.

Az Elf Bar elleni küzdelembe augusztus végén kapcsolódott be a rendőrség, hogy az ifjúság védelmében visszaszorítsák az elterjedését.

Az egyik legfőbb feladatunk a tájékoztatás

– mondta Oláh-Paulon László alezredes. -

Kollégáink több közoktatási intézményben is megjelennek, például a DADA program keretében, de a bűnmegelőzési tanácsadókon át egészen az iskolaőrökig. Felhívják a szülők, igazgatók figyelmét, felvilágosítást adnak a termékekkel kapcsolatban. A cél, hogy minél több emberhez eljusson az információ, és tisztában legyenek a veszélyeivel. A másik feladatunk pedig, hogy a kollégák felismerjék az illegális árusítást, és értesítsék a NAV-ot, ha ilyet tapasztalnak.

Szabó Richárd hadnagy, iskolai bűnmegelőzési tanácsadó egy osztályfőnöki óra keretében tartott előadást a gyerekeknek. Elmesélte: amikor egy szakképző iskolában tartott előadást az Elf Barról, a diákok jelentős része hallott már róla, ismerte, sőt, volt, aki korábban már ki is próbálta a terméket. A beszélgetés alatt több tévhitet is sikerült átbeszélni vagy épp eloszlatni a diákok körében. Sokan bizonytalanok voltak abban, hogy a használata rossz vagy sem. -

Beszéltünk arról, hogy milyen veszélyekkel jár az ismeretlenség, vagyis az, hogy lényegében nem tudjuk, mi van ebben a termékben. Szóba került a kereskedelem, hogy miért tilos az árusítása. Ez azért fontos, mert régebben tipikus jelenségnek számított, hogy a fiatalok egymás között adták-vették. A gyerekek mellett azonban nagyon fontos a szülők és a pedagógusok tájékoztatása is. Ahol lehet, ott a szülői értekezleten beszélünk róla, ahova pedig nem tudunk elmenni, oda eljuttatunk egy tájékoztató anyagot az igazgatóknak, hogy ők továbbítsák a szülőknek és a pedagógusoknak. Véleményem szerint igen gyakran érezhető egy képzeletbeli szakadék a szülők és a gyermekek, illetve a pedagógusok és a diákok között. A szülői értekezleteken megpróbáljuk megértetni a felnőttekkel, miért fontos, hogy megismerjék, megértsék ezt, és közelebb kerüljenek ahhoz a világhoz, amibe a gyermekeik beleszülettek, és a mindennapjaikat élik. Sokszor nem látunk bele, hogy a közösségi médiában kiket néznek, követnek, pedig nagy hatással vannak az életükre. Például az Elf Bart is online felületeken népszerűsítették a fiatalok körében. Így azonfelül, hogy a termék veszélyeire hívjuk fel a figyelmet, arra is tanítjuk őket, hogy nem ciki nemet mondani. Van döntési lehetőségük.

– Véleményem szerint az Elf Barral kapcsolatos legfontosabb bűnmegelőzési üzenet az, hogy törődjünk a fiatalokkal – ahogy mi, iskolákban dolgozó rendőrök is tesszük –, foglalkozzunk velük. Érdekeljen minket, hogy mi történik az iskola falain belül, és vegyük észre, hogyha valamilyen veszélyes „divathullám” söpör végig közöttük. Emellett pedig beszéljünk velük minden olyan dologról vagy jelenségről, ami érdekli őket. Mi, bűnmegelőzési területen dolgozó rendőrök mindenkinek igyekszünk segíteni, aki tanácsért fordul hozzánk. Minél inkább részt kívánunk venni a fiatalok életében – teszi hozzá a hadnagy.