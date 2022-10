A megalapozott gyanú szerint a férfi 2022. május 3-án dél körül tért be a vendéglátó helyre, ahol a tulajdonost először számonkérte, hogy kitiltotta az italkimérésből, majd az esetet szóváltás és tettlegesség követte. Ennek során a pultost is megütötte és leköpte. A dulakodás végül a teraszon fejeződött be.

A férfi ellen garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Szentesi Rendőrkapitányságon. A nyomozók az ügy vizsgálatát befejezték az iratokat vádemelési javaslattal az ügyészségnek továbbították.