– 2015. szeptember 16-án több száz migráns rontott rá a déli határra, és azóta is voltak hasonló próbálkozások, most pedig a szerb oldalról több olyan információt is kaptunk, miszerint több száz fős csoportokba szerveződve, kevésbé frekventált helyen akarnak átjutni a határon az illegális migránsok. Valóban igaz ez?

– A szerb-magyar határ közelében valóban naponta több száz migráns várja az alkalmas időpontot arra, hogy létrák segítségével és embercsempészek közreműködésével illegális módon jusson Magyarország területére. 2015-ben megkezdtük a fizikai határzár több lépcsős kiépítését, a büntetőeljárási és büntetőjogi törvényeinkben szigorító és eljárásokat gyorsító intézkedéseket hoztunk. Továbbá a rendőrség állománya mellé megerősítésül a honvédség erőit is bevontuk. A fizikai határzár lelassítja az illegálisan átjutni kívánókat, akik – eltérően a 2015-ös időszaktól – már tudatában vannak annak, hogy az „átkeléskor” le kell küzdeniük egy fizikai akadályt. Ezért a 2015-höz hasonló méretű agresszivitással nem számolunk, viszont számolni kell a csempészek egyre fokozódó agresszivitásával. A megelőzés érdekében továbbra is napi együttműködést folytatunk a szerb felderítő szervekkel, így az esetleges kialakuló rendkívüli eseményekről időben tudomást tudunk szerezni.

– Másabb ma a migránsok viselkedése és módszere, mint 2015-ben volt? A határvédelemben mi mindent változtattak azóta?

– A migránsok módszereinek szinte teljes palettáját ismerjük. Egyes módszerek egy adott időszakban felerősödhetnek, illetőleg háttérbe szorulhatnak. Ennek nagyon sok oka lehet, például a fizetőképesség, az embercsempész bűnszervezetek által előtérbe helyezett módszer, a határőrizet vagy a határforgalom ellenőrzés erőssége. A határvédelem, ahogy a migrációs helyzet is, állandóan változik, így folyamatosak a technikai újítások, az elemzési módszerek állandó fejlesztésen esnek át, bővítjük a felderítési kapacitásokat és a végrehajtó állomány ismereteit is.

– Szegeden már a belvárosban is egyre gyakrabban látunk migránsokat és velük szemben intézkedő rendőröket, polgárőröket. Mi lehet az oka annak, hogy az illegális bevándorlók már egészen a belvárosig jutnak, mit tesznek a szegediek biztonságérzetének javítása érdekében?

– A rendőrök a megye teljes területén intézkednek az illegális bevándorlókkal szemben. Természetesen előfordul, hogy a határsértőket a város területén tartóztatják fel az egyenruhások a mélységi ellenőrzés során. Az intézkedés minden esetben azonos a települések területén és azon kívül is. A feltartóztatást követően a rendőrök visszakísérik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

– Az autópályán, annak a Csongrád-Csanád megyei szakaszán is járva látni a benzinkutakon, pihenőhelyeken kisbuszokban, autókban bujkáló migránsokat. Mit tehetünk akkor, ha ilyen járműveket látunk, kit kell ilyenkor értesíteni?

– Amennyiben ilyet észlelünk, a 112-es számon tegyünk bejelentést, lehetőleg a helyszín és az esetleges gépjármű rendszám, szín, típus megadásával. Önállóan ne kezdjünk „intézkedésbe”, mert a migránsok közelében ott lehet a csempész is. Az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy az embercsempészek nem riadnak vissza attól, hogy fizikai erőszakot tanúsítsanak annak érdekében, hogy ne fogják el őket. Ezért a velük szemben történő intézkedést az erre kiképzett szakembereinknek kell végrehajtani.