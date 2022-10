Tanúk meghallgatásával folytatódott hétfőn a Szegedi Törvényszéken annak a férfinek a pere, aki szabályos mészárlást rendezett, és tavaly január 6-án megölte két társát az egyik szegedi kiserdőben. A tárgyalás most annak a férfinek a meghallgatásával folytatódott, aki a megölt emberekkel együtt élt a kiserdőben, viszont túlélte a brutális támadást. Azonban csak azért, mert későn ért a szállásra és a gyilkos már nem volt ott.

A férfi elmondta, hogy annyira részeg volt a gyilkosság estéjén, hogy már az akkor tett vallomására sem emlékszik, csak arra, hogy a rendőrök a „szemébe világítanak” egy lámpával.

Előtte a vádlott arról beszélt, hogy az áldozatai nem aludtak, amikor rájuk támadt, így nem voltak „védekezésre képtelenek”. Azt mondta, hogy cipőkért és ruhákért ment ki a kiserdőbe. Hozzátette, hogy arra emlékszik, hogy egyszer lesújtott a machetével, de a többi 16 ütésre már nem. Azt is elmondta, hogy a másik férfit azért ölte meg, mert látta a gyilkosságot, és a filmekből azt látta, hogy „a tanúkat el kell tüntetni.” A vádirat szerint a támadó azon a napon este ment a Kertész utca mögötti kiserdőbe, ahol későbbi áldozatai bodegákban laktak már évek óta. Először az egyik férfire támadt. Egy bozótvágó és egy másik kés is volt nála. A bozótvágóval legalább 17-szer fejen ütötte és megszúrta az első áldozatot, aki hiába védekezett, esélye sem volt. A támadó biztosra ment: a torkát is átvágta több mint 10 centiméter hosszan. Ezután ment a másik épületbe az ott alvó férfihez. Őt is többször megszúrta a bozótvágóval, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök este 8 óra után látták meg Szeged belvárosában. Akkor éppen kijárási tilalom volt a koronavírus-járvány miatt. Mikor közelebb értek, látták, hogy a ruhája véres. A gyilkosságokat már ott beismerte. A per a jövő héten folytatódik.