Információnk szerint hajnalban történt a baleset, a Derekegyházra vezető út mellett. A vasoszlop teljesen kidőlt, az csak a szerencsének köszönhető, hogy a sötétben nem érte áramütés a traktorost. Az áramszolgáltató nagy erőkkel vonult a helyszínre, a munkálatok több napig is tarthatnak, nem hivatalos információk szerint a helyreállítás költsége közel 40 millió forint is lehet. Úgy tudjuk, hogy Derekegyház és Tompahát térségét érintette az áramszünet. A helyreállításról többen is készítettek fotókat, videókat, az arra közlekedők.