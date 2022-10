Bevezető főutakon az Algyői úton, a Dorozsmai úton, a Szabadkai úton befelé vannak többen, a Budapesti úton viszont kifelé-befelé sok a jármű. A Szőregi út is be van lassulva befelé, valamint a Temesvári körút is tele van a lámpáknál minden irányból kezdenek sorok kialakulni. A Belvárosi híd Szeged irányába tele van illetve a hídfeljáróban minden irányból sorok vannak. A körutakon folyamatos a haladás, a Mars térnél van kicsit erősebb forgalom, illetve a Kossuth Lajos sugárúti körforgalomnál. A Dugonics tér, az Aradi Vértanúk tere, a Boldogasszony sugárút eleje viszont már torlódik. Sokan vannak a Csillag térnél, a Felső Tisza parton is. A Mérey utcába a nagykörút felől nem lehet se ki-se be hajtani. A Szabadkai úton útjavítás nehezíti a kölekedést.