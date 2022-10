Mozgalmas a Csillag téri körforgalom, az Etelka sor, a Retek, Rózsa, Hajós utca, Szilléri sugárút, és a Felső Tisza part is. A nagykörúton erősödik a forgalom mindkét irányban, főleg a Bécsi, Párizsi, Római szakaszokon. Sok az autó a Mars tér körül, az Aradi vértanúk terén, a Boldogasszony sugárúton, a Szabadkai úton, de a hídfeljárók utcáiban is már sorok alakulnak. Lassan megtelik a Széchenyi tér, a Híd utca, a Stefánia, Újszegeden a Székely és Népkert sor, Vedres és Bérkert utca, illetve a Makai, Szőregi út befele tartó oldala. Zajlanak még a munkálatok a Veres ács utcán, ide a körforgalomból nem lehet behajtani, illetve a Mérey utcán a Tábor és Püspök közti szakaszon is dolgoznak még. Félpályás útzár van a Faragó 19 előtt, valamint tápén a Bencfahát utcán egészen az iskoláig. A Vértói út végén pedig szélesítik az utat, itt is forgalmi akadályok nehezítik a közlekedést.