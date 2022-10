Erős a forgalom a bevezető utakon, főleg a Dorozsmai és az Algyői úton, de szinte mindegyiken egyre többen vannak, csakúgy a Szabadkai úton,

Rókusi, Makkosházi, Budapesti körúton. Tápén a Bencfahát utca teljes hosszában félpályás, nehézkes itt a közlekedés, érdemesebb kerülni. A Csillag téri körforgalom, Víztorony tér, Etelka sor, Szilléri sugárút, Római körút jócskán tele vannak.

A Felső Tisza part szintén jól be van sűrűsödve, és alakul a Tisza Lajos körút is, főleg a Dugonics tér környékén. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is. Újszegeden a Makai, Szőregi út ontja befele az autókat, egyre többen vannak a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton. Mindkét hídon lassan lehet haladni, a Népkert soron, Székely soron, Vedres utcán araszolgatni kell.