A helyszínen meghalt annak az autónak a vezetője, amelyik az M43-as autópályán sodródott le az úttestről Szeged mellett. Az autó teljesen összetört, amíg a rendőrök helyszíneltek, félpályán lezárták az utat. A baleset június 28-án valamivel 18 óra előtt történt, az autópálya 11-es kilométerszelvényénél, Makó irányában.

Ez csak az egyik abból a tizenöt halálos, és összesen tizenkilenc emberéletet követelő balesetből, amelyik Csongrád-Csanád megyében történt az év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal adta ki az összesített adatokat, amikből egyebek mellett az is kiderül, hogy idén az első félévben a balesetekből 87 végződött súlyos, 157 könnyű sérüléssel, az előbbiek száma 40, az utóbbiaké 6,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Megdöbbentő, de halálos balesetből tízzel volt több idén, mint egy évvel korábban. Az az összes baleset 5,8 százaléka egyébként.

Az emelkedő balesetszámmal összefüggésben a közlekedési balesetekben az egy évvel korábbinál 31 százalékkal többen, összesen 365-en sérültek meg a megye útjain. 244-en könnyebben, 102-en pedig súlyosan.

Az összes baleset 67 százalékát személygépkocsival okozták, a kerékpár és a motorkerékpár részesedése mindössze 8,9, illetve 3,1 százalék volt. A KSH azt is közölte, hogy a balesetek túlnyomó része, 91 százaléka a járművezetők hibájából történt, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása és az elsőbbség meg nem adása miatt.

A balesetek 7,3 százaléka autópályán, autóúton, 34 százaléka pedig valamelyik főútvonalon következett be. Az összes baleset 64 százaléka történt lakott területen belül. Kiderült az is, hogy még mindig sokan ülnek úgy autóba, hogy előtte szeszes italt ittak. Az első félévben 21 balesetnél, az összes baleset 8,1 százalékánál mutattak ki alkoholos befolyásoltságot.

Baleseti szempontból a most következő téli kiemelten fontos időszak. A rendőrök éppen ezért igyekeznek jó tanácsokkal ellátni az autósokat. Szerintük nagyon fontos lenne, hogy mindenki rendelkezzen téli gumikkal. Nem eggyel, nem kettővel, hanem öttel, vagyis a pótkerékkel is. Sajnos nálunk még igen kevesen teszik meg ezt a biztonsági beruházást. És a hólánc is hiányzik. Pedig a havas, téli utakon, főleg ha lejtős utakon is utazunk, ez elengedhetetlen. De nagy segítséget nyújthat a hólánc a mellékutcákból való kijutáshoz is.